مجلس الوزراء الكويتي يوافق على مرسوم بعقد انتخابات مجلس الأمة

في الخامس من ديسمبر المقبل

وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، على مرسوم بعقد انتخابات لمجلس الأمة شهر ديسمبر المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن "مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، يوم السبت الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٠".

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19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 06:21 PM

في الخامس من ديسمبر المقبل

مجلس الوزراء الكويتي يوافق على مرسوم بعقد انتخابات مجلس الأمة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، على مرسوم بعقد انتخابات لمجلس الأمة شهر ديسمبر المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن "مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، يوم السبت الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٠".

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