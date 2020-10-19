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في الخامس من ديسمبر المقبل

مجلس الوزراء الكويتي يوافق على مرسوم بعقد انتخابات مجلس الأمة

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وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، على مرسوم بعقد انتخابات لمجلس الأمة شهر ديسمبر المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن "مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، يوم السبت الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٠".