مجلس الوزراء الكويتي يوافق على مرسوم بعقد انتخابات مجلس الأمة

وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، على مرسوم بعقد انتخابات لمجلس الأمة شهر ديسمبر المقبل.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن "مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، يوم السبت الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٠".
في الخامس من ديسمبر المقبل
وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، على مرسوم بعقد انتخابات لمجلس الأمة شهر ديسمبر المقبل.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن "مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، يوم السبت الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٠".