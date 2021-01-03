الصحة العالمية: هناك بوادر للانتصار على كورونا هذا العام

قالت: من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء التطعيم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا خلال هذا العام، شريطة الالتزام بالنظافة والسلامة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس؛ في تصريح لـ"بي بي سي": "من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى في أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس".

وأضافت: "اللقاح لا يكون فعالاً إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء".