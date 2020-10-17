تجاوز 32 ألفًا خلال 24 ساعة.. فرنسا تسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا في الإصابات بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 867197 إصابة.. والوفيات 33392 شخصًا

أظهرت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا تجاوز عتبة الـ 32 ألفًا في يوم واحد للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

وفي التفاصيل، أعلنت تسجيل 32427 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لها حتى اليوم إلى 867197 إصابة.

كما أشارت إلى وجود 90 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس؛ ليبلغ مجموع الوفيات 33392 حالة.