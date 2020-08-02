"الموارد البشرية" تضبط مخالفة منشأة تركت عاملها ينام على الرصيف

وقفت فِرق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حالة عامل، نشر أحد المغردين قصة نومه على الرصيف خلال عمله بجوار أحد المولدات.

ووفقًا للمعلومات، أخذت الفرق جميع الإفادات اللازمة، وضبطت المخالفة بحق المنشأة، واتخذت الإجراءات النظامية كافة، وألزمت المنشأة بتوفير مقر للعامل وفقًا للضوابط المعتمدة.