"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على نجران والرياض

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.