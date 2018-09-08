بعد مراوغة الانقلابيين.. وفد الحكومة اليمنية سيغادر جنيف اليوم

الحوثيون رفضوا القبول بطائرة الأمم المتحدة التي ترعى المشاورات

قالت وكالة "رويترز"، اليوم، إن وفد الحكومة اليمنية سيغادر جنيف اليوم بحسب عضو في الوفد.

ونقلت الوكالة نبأ قالت فيه إنه من غير المتوقع وصول وفد الانقلابيين الحوثيين.

وأمس قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر إن المليشيا الحوثية راوغت كثيراً، رافضة القبول بطائرة الأمم المتحدة التي ترعى المشاورات، وجعلت الأولوية لإخراج عناصر من ⁧"حزب الله⁩" وإيران⁩.

وقال السفير في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر" إنه قد وصل وفد الحكومة الشرعية إلى جنيف حاملاً غصن السلام، وآملا بأن يكون لدى المليشيا الحوثية المدعومة من ⁧إيران⁩ ذرة حب لليمن ومصالح شعبه.

وأضاف: إلا أن المليشيا كعادتها راوغت عدة مرات رافضةً القبول بطائرة الأمم المتحدة التي ترعى المشاورات، وجعلت الأولوية لإخراج عناصر من "⁧حزب الله⁩" و⁧إيران⁩.