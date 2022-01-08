التحالف: الحوثيون تعمّدوا استهداف الاتصالات المدنية وتم تدمير 6 مواقع لتخزين المسيّرات

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، إن الحوثيين تعمّدوا استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية مساء أمس .
وأكّد التحالف أن هناك محاولات عدائية للمرة الثالثة لاستهداف الاتصالات المدنية بمسيّرات مفخخة.
وأضاف التحالف: تم تدمير 6 مواقع لتخزين وإطلاق المسيّرات، فجر اليوم، في حجة استجابة للتهديد .التحالف ميليشيا الحوثي
أكّد أن هناك محاولات عدائية من الميليشيات الإرهابية.. وللمرة الثالثة
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، إن الحوثيين تعمّدوا استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية مساء أمس .
وأكّد التحالف أن هناك محاولات عدائية للمرة الثالثة لاستهداف الاتصالات المدنية بمسيّرات مفخخة.
وأضاف التحالف: تم تدمير 6 مواقع لتخزين وإطلاق المسيّرات، فجر اليوم، في حجة استجابة للتهديد .