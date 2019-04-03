المجلس الصحي يمهّد لإصدار النسخة الثانية من المعجم الصحي السعودي

نظّم ورشتَي "معجم البيانات الصحية السعودي" في مدينتَي الرياض وجدة

نظّمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، ممثلةً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية، ورشتَي عمل لمشروع "معجم البيانات الصحية السعودي" في مدينتَي الرياض وجدة.

جاء ذلك بمشاركة عدة جهات حكومية مختلفة منها؛ الخدمات الطبية للقوات المسلحة، الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص.

وهدفت الورشتان إلى تسليط الضوء على معجم البيانات الصحية الإلكترونية ودوره في توحيد المصطلحات والأسماء والتعريفات المستخدمة في جميع أنظمة المعلومات الصحية وأساليب جمعها، حيث تم تناول عديد من المواضيع المهمة في الورشة منها؛ معايير الصحة الإلكترونية، معجم البيانات الصحية السعودي وآلية تطويره وتحديثه.

وأكّد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أهمية عقد هذه الورش القيمة في مختلف مناطق المملكة لتعريف القطاعات الصحية بمعجم البيانات الصحية للربط الإلكتروني للأنظمة الصحية في المملكة، إذ يسهم المشروع في بناء بنية تحتية موحدة بين القطاعات، التي تخدم بدورها مشروع الملف الصحي الموحد وبوابة SHIB للتعاملات الإلكترونية.

وقال "العازمي": نظام المعلومات الصحية هو إحدى أهم الأدوات الإستراتيجية الحديثة لتطوير نظام الرعاية الصحية المستدامة في المملكة، حيث يسهم المعجم في رفع جودة البيانات الصحية من خلال توحيد استخدام البيانات الصحية بين مختلف المؤسسات الصحية في المملكة.

وأضاف: المجلس عمل على تطبيق فكرة معجم البيانات الصحية السعودي "الإصدار الأول" بلغتيه العربية والإنجليزية وبنسختين ورقية وإلكترونية كأول مشروع من هذا النوع على مستوى المملكة، حيث مر المشروع بمراحل متعددة ليأتي متوافقاً مع المعايير والمفاهيم العالمية.

وأردف: الأمانة العامة للمجلس ستنتهي قريباً من إصدار النسخة الثانية من معجم البيانات الصحية السعودي بالتعاون مع قطاعات الرعاية الصحية المختلفة، حيث يتطلب المشروع المزيد من المعلومات المتكاملة من القطاعات الصحية التي تساعد على خدمة المريض بشتى الوسائل المتاحة، وتعزيز مؤشرات قياس الأداء لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله.

من جانبه، قال نائب المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبوبكر: تم دعم المعجم ببوابة إلكترونية تسمح بالبحث في محتوياته والحصول على نسخة منه، وكذلك استعراض بياناته بسهولة وبأشكال مختلفة تسمح بمقارنتها بغيرها من المنتجات المماثلة، إضافة إلى أن المعجم يراعي دقة التعبير ومصداقية الدلالة وموثوقيتها، بهدف التحقق من صحة وثبات البيانات المستخدمة بين أطراف القطاعات الصحية، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لعملية التحول إلى بيئة تبادل المعلومات الصحية الإلكترونية.