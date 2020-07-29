حالة تستمر حتى 11 مساءً.. "الأرصاد": أمطار رعدية على تبوك

قالت: تتضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، بتبوك ومحافظتَي البدع وتيماء.

وبيّنت الإدارة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.