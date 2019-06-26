"مكافحة المخدرات" بصامطة تقيم فعاليات اليوم العالمي للمكافحة

تحت شعار "الصحة من أجل العدالة .. العدالة من أجل الصحة"

فعلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة صامطة، عصر اليوم، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار "الصحة من أجل العدالة.. العدالة من أجل الصحة".

شملت الفعاليات توزيع المطويات والمنشورات والورود على الأهالي، وبمشاركة القسم النسائي للتوعية من خطر المخدرات وأضرارها، وتعريف الأسر بخطورة تعاطي المخدرات، والتعريف بالعلامات الدالة على تعاطي أحد أفراد الأسرة، وذلك لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة صامطة الرائد عبدالله بن علي نجمي أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي أقرته الأمم المتحدة في 26 يونيو من كل عام, ويشارك فيه الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، يهدف إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسة التي تسببها المخدرات غير المشروعة في المجتمع، وتعزيز العمل الدولي لإيجاد مجتمع عالمي خالٍ من المخدرات.

وأكد أهمية الدور الوقائي من خلال توزيع مثل هذه المطويات والمنشورات للإسهام في مكافحة المخدرات والوصول لجميع أفراد المجتمع للحد من أضرارها الصحية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية.