خالد بن سلمان يرأس وفد المملكة في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية

شدد نائب وزير الدفاع على أهميتها في تأمين حركة الملاحة العالمية

ترأس نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم أمس، وفد المملكة المشارك في حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على شاطئ البحر الأحمر، تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وبحضور ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بمملكة البحرين، ورئيس وزراء دولة بلغاريا السيد بويكو بوريسوفة وعدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة، في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وكان قد وصل، صباح يوم أمس، إلى جمهورية مصر العربية، يرافقه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله مطارَ قاعدة برنيس العسكرية بجمهورية مصر العربية، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية الفريق أول محمد أحمد زكي، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة العميد الركن خليل بن إبراهيم المنقور، وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.

بعد ذلك، توجّه نائب وزير الدفاع إلى صالة الاستقبال الرئيسية المخصصة لرؤساء الوفود، ومن ثم لمنصة الحفل الرئيسية لحضور انطلاق فعاليات حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، وافتتاح القاعدة الجوية ومشاهدة العرض الجوي، ومناورة تمرين قادر (2020) المقام فيها، ثم توجه لمركز القيادة والسيطرة، كما شاهد سموه حاملة المروحيات (مسترال) والجزء الثاني من المناورة البحرية.

وشدد نائب وزير الدفاع خلال حضوره فعاليات افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، على أهمية القاعدة العسكرية التي تُبَيّن ما وصلت إليه جمهورية مصر العربية من تطور في منظوماتها العسكرية؛ حيث تُعد هذه القاعدة محورًا رئيسيًّا لمواجهة التهديدات في نطاق البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية.

هذا وقد غادر نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له يوم أمس، مطار قاعدة برنيس العسكرية بجمهورية مصر العربية، عائدًا إلى المملكة، وكان في وداعه عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.