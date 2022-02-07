وزير الشؤون الإسلامية يوجّه الخطباء بمواصلة التوعية بالحفاظ على الضروريات الخمس

أوصى بالتركيز على خطر المخدرات على الفرد والمجتمع.. وبيان أضرارها وحرمة تعاطيها

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، الخطباء بعموم مناطق ‫المملكة، بالاستمرار في التوعية عن بيان أهمية حفظ الضروريات الخمس ومنها نعمة العقل، والتوعية عن خطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وبيان أضرارها وحرمة تعاطيها، ووجوب الإبلاغ عن مهربيها ومروجيها ومتعاطيها.

وتضمن التوجيه الاستمرار في بيان الجهود المبذولة من رجال الأمن في مكافحة المخدرات والجمارك للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، والإشادة بها، والدعاء لهم بالحفظ والتسديد والإعانة.

جاء ذلك في تعميم أصدره "آل الشيخ" لكافة خطباء المملكة، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية وإرشاد أفراد المجتمع عبر منبر الجمعة وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم وتحذيرهم من الأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، ونظرًا لما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها، والتذكير بها، ومنها توعية المجتمع عن أضرار المخدرات.