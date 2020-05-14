اختيار رؤساء ونوّاب 6 لجان بغرفة المدينة عبر الاتصال المرئي

ضمن أعمال الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارتها

عقدت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس, اجتماعات لعدد من اللجان ضمن أعمال الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارة الغرفة, بحضور الأمين العام المهندس عبدالله أبو النصر.



وشهدت الاجتماعات التي عقدت بشكل متتابع، اختيار رؤساء ونوّاب ست لجان عبر التصويت المرئي بحضور كافة الأعضاء, وشملت اللجان اللجنة التجارية, ولجنة الحج والعمرة, ولجنة الفنادق, واللجنة الصحية, واللجنة الزراعية, ولجنة التعليم الأهلي.