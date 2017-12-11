تهديد حوثي لرئيس البرلمان باقتياد نواب "صالح" بالقوة للمجلس.. وهذه خطة الأعضاء

مصادر: "الصماد" أبلغ "الراعي" أنهم لن يسمحوا لهم بالمغادرة وسيواصلون وإن لم يرغبوا

قالت مصادر إن مليشيات الحوثي الانقلابية طلبت من يحيى الراعي رئيس مجلس النواب القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، استئناف جلسات المجلس؛ وذلك من أجل شرعنة القرارات والإجراءات التي تسعى المليشيات لفرضها لاحقاً.

وكان مجلس النواب، الذي يملك حزبُ الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أغلبية مقاعده، قد عقد جلساته بعد الانقلاب على الشرعية منذ أكثر من عام في صنعاء بعدد من النواب الممثلين لحزب "صالح" وآخرين موالين للمليشيات الحوثية؛ وذلك بعد اتفاق الشراكة بين حزب "صالح" والمليشيات الانقلابية؛ حيث اشترطت المليشيات أن يكون منصب نائب رئيس المجلس من حصتها.

وتولى مجلس النواب في صنعاء منحَ الثقة لحكومة الانقلاب وللمجلس السياسي الانقلابي الأعلى برئاسة القيادي في المليشيا صالح الصماد، الذي يتعامل كرئيس جمهورية حالياً في حكومة الانقلاب المنهارة.

وبعد أن أعلن الرئيس السابق إنهاء الشراكة مع مليشيات الحوثي، وأعلن الحرب عليها -قبل أن يُقتل- في آخر خطاب له؛ وجدت مليشيات الحوثي الانقلابية نفسها بدون غطاء سياسي أو قانوني حتى على مستوى الداخل؛ كون المجتمع الدولي لا يعترف بالمليشيا وسلطتها الانقلابية.

وفي إطار بحثها عن مخرج قانوني وغطاء سياسي لإجراءاتها؛ تُحاول المليشيات إجبار نواب حزب صالح ورئيس المجلس على عقد اجتماعات للمجلس، والتواصل مع الهيئات الدولية؛ وهذا ما أكده رئيس مجلس الانقلاب الأعلى "صالح الصماد" للقيادي يحيى الراعي رئيس البرلمان، أمس الأحد.

وقالت المصادر: إن "الصماد" أبلغ "الراعي"، أمس، أن جميع أعضاء البرلمان المتواجدين في مناطق سلطة المليشيات؛ لن يتم السماح بتحركهم أو مغادرتهم، وأنهم سيواصلون مهمتهم؛ حتى وإن لم يرغبوا في ذلك؛ خدمةً للوطن، كما قال "الصماد" وهو تهديد باقتياد النواب بالقوة إلى البرلمان، إضافة إلى أن عدم تحركهم يعني فرض الإقامة الجبرية عليهم.

وأضافت المصادر أن عبدالسلام هشول نائب رئيس البرلمان ممثل المليشيات الحوثية، طلب من "الصماد" فرصةً للتباحث وإقناع النواب باستئناف جلساتهم؛ بعد أن كان "الراعي" قد أبلغ "الصماد" بأنه لا يستطيع إقناع النواب بممارسة نشاطهم البرلماني بعد مقتل رئيس حزبهم علي صالح.

يشار إلى أن هناك عدداً كبيراً من نواب البرلمان المؤيدين للشرعية متواجدون في الرياض والقاهرة، ويُتوقع أن يتحركوا لتفعيل نشاط مجلس النواب من محافظة عدن لاحقاً.