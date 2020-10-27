اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة صباح اليوم

"المالكي": طريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

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27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 12:28 PM

"المالكي": طريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة صباح اليوم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

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