"الأرصاد" تنبّه: أمطار وأتربة على جازان

قالت: الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أحد المسارحة، والدرب، والطوال، وصامطة، وضمد، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.