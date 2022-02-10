بينهم 54 طفلًا و6 نساء.. الاحتلال اعتقل 502 فلسطيني خلال يناير

عدد الأسرى ارتفع إلى 4500

أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم "الخميس"، بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 502 فلسطيني خلال شهر يناير الماضي.



وبينت مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة-القدس، في تقرير لها، أن من بين المعتقلين 54 طفلًا منهم طفل أقل من 12 عامًا، وست نساء؛ وفقاً لـ"يورونيوز".



وأوضحت أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، حتى نهاية شهر يناير 2022، من بينهم 34 أسيرة، و180 قاصرًا، ونحو 500 معتقل إداري.