"طيب" مديراً تنفيذيًا للعمليات المساندة بشركة الخدمات الأرضية

أصدر الرئيس التنفيذي لشركة لخدمات الأرضية قراراً بتعيين الدكتور ممدوح بن طاهر طيب بمنصب المدير التنفيذي للعمليات المساندة بالشركة.



جدير بالذكر أن الدكتور ممدوح حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال قسم العمليات من جامعة توتينهام بعنوان (تأثير شراء الخدمة على أداء شركات الطيران)، إضافة إلى خبرته الممتدة لأكثر من 28 عامًا في إدارات الخطوط السعودية.