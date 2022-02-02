أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 89.42 دولارًا للبرميل

عقود "نايمكس" تسليم مارس زادت بنسبة 0.28%

ارتفعت أسعار النفط هامشيًّا خلال تعاملات الأربعاء قبل اجتماع "أوبك+" وصدور بيانات المخزونات الأمريكية، ومع متابعة مستجدات التوترات الجيوسياسية.

وتجتمع "أوبك+" في وقت لاحق اليوم وسط توقعات بأن تقر إضافة 400 ألف برميل أخرى للإنتاج.

وحذّر "جولدمان ساكس" في مذكرة نقلتها وكالة "بلومبرج" الثلاثاء، من أن ارتفاع أسعار خام برنت قرب 90 دولارًا للبرميل، قد يدفع "أوبك" وحلفاءها إلى زيادة أكبر من المتوقعة في الإنتاج.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.29% إلى 89.42 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.28% مسجلة 88.45 دولارًا للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من يناير.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.