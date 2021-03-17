لاعبة كرة القدم السعودية "تالة الغامدي": أطمح بالاحتراف خارجيًا.. ومَن انتقدني أصبح يشجعني

تحدثت عن حبها لهذه الرياضة آملة بتمثيل المنتخب السعودي

‏كشفت "تالة الغامدي" لاعبة فريق جدة ايكلز لكرة القدم عن طموحها بتمثيل المنتخب السعودي والاحتراف خارجيًا وتحديدًا في فريق ليفربول الإنجليزي.

وطالبت الغامدي بدعم كرة القدم النسائية واللاعبات السعوديات الطموحات وأكدت في هذا الصدد أن كرة القدم النسائية في تطور كبير خصوصًا مع وجود الدوري النسائي الذي يتيح للاعبات الاحتكاك واكتساب الخبرة والتطوير الذاتي المستمر لمهاراتهن الكروية.

جاء ذلك خلال حديثها لبرنامج صدى الملاعب⁩ على قناة mbc عن ممارستها كرة القدم وحبها لهذه الرياضة، حيث قالت “ألعب في فريق جدة ايكلز، مركز الظهير الأيمن، وقد سرى حب هذه اللعبة في دمي منذ صغري، وعندما كنت ألعب مع أقاربي في السادسة من عمري في المنزل زاد تعلقي بها وشاهدت نفسي فيها.

وأضافت اللاعبة الغامدي: في طفولتي عندما نلعب مع الأولاد كانوا يضعون البنات في مركز حارس المرمى لكن كنت أثق بقدراتي ومهاراتي مما أهلني ذلك لأكون ضمن الفريق.

واعتبرت لاعبة فريق جدة إيكلز لكرة القدم الانتقادات التي واجهتها بأنها كانت شيئًا أساسيًا في حياتها لكونها فتاة وتلعب كرة قدم، وبأنها لعبة خاصة بالأولاد مستدركة بأن كل من انتقدها بالأمس أصبح اليوم يشجعونها.

وتابعت “مثلي الأعلى عالميًا ترنت ألكساندر أرنولد، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكونه يمثل الطريقة العصرية للاعب الظهير الأيمن.

وعن ميولها أكدت أنها تشجع نادي الاتحاد تأثرًا بوالدها مشيرة إلى أن لاعبها المفضل في النادي سعود عبدالحميد لكونه يلعب في مركز الظهير الأيمن الذي تلعب فيه واصفة إعجابها الشديد بطريقة لعبه وأعربت عن أمنيتها بأن تقتدي به في الملاعب.

وامتدحت الغامدي المستوى المميز الذي يقدمه عبد الرحمن العبود لاعب خط الوسط في نادي الاتحاد الذي يعد إضافة للفريق وعبّرت إعجابها بأداء واحترافية نجم النادي الكابتن فهد المولد.