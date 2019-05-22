بالصور.. أمانة الطائف تُزيل خيامًا وبيوت شعر عشوائية أقامها محدثون

لغرض التعدي وتحقيق مكاسب من تأجيرها.. والضبط الإداري يساند

تمكّنت الفِرَق الرقابية لأمانة الطائف -ممثلةً في بلدية شمال الطائف الفرعية- من إزالة مجموعة كبيرة من المخيمات والصناديق العشوائية التي أقامها محدثون مخالفون بالأراضي الفضاء بجوار فندق إنتركونتيننتال؛ بغرض التعدي وتأجيرها للراغبين للاستمتاع بالأجواء الربيعية المطيرة التي تشهدها المحافظة؛ فيما شاركت دوريات الضبط الإداري في مساندة أعمال الإزالة.

وتولت آليات الأمانة أعمال إزالة الخيام وبيوت الشعر والمرافق العشوائية لتأجير الزل ومستلزمات الرحلات الخلوية، وتم تنظيف الموقع من كل المخلفات والشوائب الناجمة عن إقامة هذه الإحداثات المخالفة، والتي تتكرر في أوقات متفرقة من العام وخاصةً في الصيف.

إلى هذا، حذرت أمانة الطائف من مثل هذه التعديات على الأراضي الحكومية وأراضي الغير، من أنها ستعرّض صاحبها للأنظمة الجزائية الرادعة؛ مؤكدةً أنها ستواصل إزالة كل الإحداثات المخالفة من أنحاء المحافظة، كما أنها خصصت فرقًا رقابية للمتابعة خلال الإجازات والأعياد لكبح مثل هذه التجاوزات.