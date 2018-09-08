شاهد من مهرجان ولي العهد للهجن .. التدريب بعد الفجر وهذا ما تفعله الأجهزة اللاسلكية للمطايا

جذب 1764 مشاركاً و9769 مطية من داخل المملكة وخارجها وسط تنافس للفوز بجوائز قيّمة

جذب مهرجان ولي العهد للهجن بميدان الطائف، مُلاك الهجن من داخل المملكة وخارجها؛ للمشاركة حتى بلغ عدد المشاركين 1764 مشاركاً، ومجموع المطايا المشاركة 9769 مطية، فيما بلغ عدد المشاركين من السعودية 1654 مشاركاً، من الإمارات 47 مشاركاً، من الكويت 45 مشاركاً، من عُمان 15 مشاركاً، في ظل تنافس قوي للفوز بالجوائز القيّمة من كل شوط.

ورصدت عدسة "سبق"، صباح اليوم، من خلال جولة ميدانية مصوّرة، كثيراً من الهجن في أثناء التدريب بداخل مضمار السباق رغبة من المُلاك للوصول إلى أعلى الجاهزية، حيث تنوّعت فترات التدريب على حسب سن المطية ومسافات الأشواط التي تتسابق فيها.

وأّكّد عددٌ من المُلاك، أنهم يتسابقون للدخول إلى الميادين في ظل الأوقات المناسبة للمطايا ومن أفضل هذه الأوقات بعد صلاة الفجر مباشرةً، فالأجواء باردة تساعد الملاك على تتبع المطايا والوقوف المستمر على برامج التدريب، فيما يستخدم البعض أجهزة لا سلكية للتحدث من بُعد مع المطايا بوسط سماعات مثبّتة بكل مطية وقت التدريب حتى يتم تعليمها وحثّها على الإسراع لتحقيق المراكز الأولى.