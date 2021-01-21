شرطة مكة المكرمة: القبض على شخص ابتز فتاة وإحالته إلى النيابة العامة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأفاد بأنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة المكرمة النيابة العامة

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21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442 10:00 PM

شرطة مكة المكرمة: القبض على شخص ابتز فتاة وإحالته إلى النيابة العامة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأفاد بأنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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