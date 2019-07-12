ترقية مدير الدفاع المدني بـ"أضم" إلى رتبة مقدم

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة أضم، الرائد سالم بن أحمد السيد، إلى رتبة مقدم.

وعبّر السيد عن أمله في أن تكون هذه الترقية عوناً له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.