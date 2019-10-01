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سيواجه مزيدًا من الاتهامات في قضية أخرى

ثاني حكم في 4 أشهر.. حبس شقيق الرئيس الإيراني 5 سنوات

قضت محكمة إيرانية بحبس شقيق الرئيس حسن روحاني خمس سنوات، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم (الثلاثاء) عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي.



وأفاد "إسماعيلي" بأن القضاء أصدر حكمًا بالسجن خمس سنوات على حسين فريدون (شقيق روحاني)، لكنه قد يواجه مزيدًا من الاتهامات في قضية أخرى، دون ذكر تفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".



وصدر في مايو (أيار) حكم بسجن حسين فريدون، لمدة لم تحدد في قضية فساد، يعتبر مؤيدو "روحاني" أن لها دوافع سياسية.