سلطنة عمان تسجل 99 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس يبلغ 11

سجلت سلطنة عمان 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 2447 حالة.

وأشارت وزارة الصحة العمانية إلى أن 41 حالة إصابة لعمانيين، و58 حالة لغير عمانيين؛ فيما تماثلت 495 حالة للشفاء؛ مضيفة أن عدد الوفيات بلغ 11 حالة.