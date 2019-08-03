لجنة التحول الرقمي: مؤشر نضج الخدمات الحكومية يتجاوز 73%

التقرير اشتمل على مجموعة من المبادرات المتميزة في جميع القطاعات

أطلقت اللجنة الوطنية للتحول الرقمي اليوم، تقرير إنجازات التحول الرقمي النصف سنوي لعام 2019 بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

واعتمدت اللجنة الوطنية للتحول الرقمي تقرير إنجازات التحول الرقمي النصف سنوي لعام 2019م الذي يسلط الضوء على أهم إنجازات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية ويبرز الجهود المميزة للجهات الحكومية التي أسهمت في تعزيز المبادرات والإنجازات الرقمية في مختلف القطاعات ودورها في تفعيل التحول الرقمي بمختلف مجالاته التي تنعكس على حياة الفرد والمجتمع، وتسهم في تعزيز القطاعات الحيوية رقميّاً، والوصول بالوطن إلى مستويات رفيعة من الحياة الكريمة.

واشتمل تقرير إنجازات التحول الرقمي لمنتصف عام 2019 على مجموعة من الإنجازات والمبادرات المتميزة في جميع القطاعات ومن أبرزها على سبيل المثال لا الحصر، الحكومة الرقمية، حيث وصل مؤشر النضج للخدمات الحكومية إلى أكثر من 73% لهذا العام الذي يعد أداةً لتقييم وقياس مستوى التقدم المحقق من قبل الجهات الحكومية لخدماتها الإلكترونية.

ويشكل التحول الرقمي انتقالاً نوعيّاً من شأنه تحقيق الارتقاء برفاهية الحياة وإزالة المعيقات الزمانية والمكانية والإجرائية، وفقاً للمستهدفات المتعلقة بالتحول الرقمي والواردة في رؤية المملكة 2030، وهو الأمر الذي من خلاله ستتوجه المملكة نحو آفاق واسعة، تتمتع فيها التنمية بسمات الاستدامة والقوة والمتانة الضامنة لحياة عصرية، ومجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي مزدهر.

وأطلقت وزارة الداخلية مبادرة "طريق مكة"، وتنفذها أكثر من سبع جهات حكومية وتهدف المبادرة إلى الارتقاء بخدمات الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج، وذلك من خلال إنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة في مطارات الدول التي يغادر منها الحجاج.

وقامت الوزارة بإضافة 17 خدمة جديدة في النصف الأول من عام 2019 لبرنامج "أبشر" لتصل خدماته إلى 180 خدمة مقدمة للمستفيدين، وفي قطاع العدل فقد أطلقت وزارة العدل نظام "ناجز المحاكم" في 177 محكمة من محاكم الدرجة الأولى؛ بهدف توحيد الإجراءات فيما بينها.

وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد كان من أبرز الإنجازات وصول عدد المنازل المغطاة بالألياف الضوئية في المملكة أكثر من 2.4 مليون منزل وذلك حتى منتصف 2019، كما قدمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مجموعة من المبادرات والبرامج لتأهيل الكوادر الوطنية، حيث تم تدريب أكثر من 14 ألف كادر وطني من الخريجين والخريجات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لمنتصف 2019.

وبلغ عدد الوظائف في القطاع إلى أكثر من 269 ألف وظيفة بلغت نسبة الوظائف النسائية منها 13.5% وفي نفس السياق تم إطلاق برنامج رواد التقنية بالشراكة مع أكثر من 40 شريكاً من القطاعات الحكومية والخاصة ويقدم البرنامج معسكرات تدريبية ومسرعات أعمال تهدف إلى المساهمة في تحويل الأفكار والحلول الرقمية المشاركة إلى مشاريع قائمة تخدم قطاعات الصحة والحج والعمرة والصناعة والمدن الذكية والترفيه والرياضة والتجارة الإلكترونية وقد بلغ عدد المسجلين 2700 مسجل.

أما في قـطاع الصحة، فقد وصل عدد المواطنين المسجلين في خدمة موعد لعام 2019 إلى 5.5 مليون مواطن، ووصل عدد المواعيد المسجلة في الخدمة إلى 9 ملايين موعد. وفي قطاع التجارة الإلكترونية، فقد جرى إصدار نظام التجارة الإلكترونية الذي يهدف إلى تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية وحماية حقوق المستهلك وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها.

يأتي ذلك سعياً لجعل مدننا ذكية ومتطورة فقد بلغ عدد وحدات الإنارة الذكية حتى الأن إلى 35 ألف وحدة في ثمان مدن سعودية.