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رياح من متوسطة إلى شبه قوية وغبار معظمه خفيف ويشمل تبوك والمدينة

الحصيني عن طقس الأربعاء: انخفاض للحرارة ووصول الموجة الباردة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ انخفاضاً للحرارة يطرأ على درجات الحرارة اليوم مع وصول الموجة الباردة للمملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء يطرأ انخفاضٌ في الحرارة من "3" إلى "5" على مناطق المملكة والخليج مع وصول الموجة الباردة الخامسة منذ دخول شتاء هذا العام مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية، وغبار معظمه خفيف "إلا أن يصرفه الله"، يشمل: الشمالية وتبوك والجوف والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والقصيم ثم العاصمة الرياض وشمال الشرقية.