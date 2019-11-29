بعد خطبة "السيستاني".. رئيس الوزراء العراقي: سأرفع للبرلمان رسميًّا بطلب استقالتي

قال: للظروف العصيبة التي يمرّ بها البلد والعجز في التعامل مع المستجدات

أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، أنه ينوي رفع طلب رسمي لاستقالته إلى برلمان البلاد؛ استجابة لدعوة تَقَدّم بها المرجع الديني الأعلى في البلاد، آية الله علي السيستاني.

وقال "عبدالمهدي"، في بيان أصدره اليوم الجمعة: "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/ 11/ 2019، وذكر أنه بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء؛ فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة، مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب".

وأضاف عبدالمهدي: "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلًا وتسريعًا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقّر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية؛ ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته؛ علمًا بأن الداني والقاصي يعلم أنني سبَق أن طرحت هذا الخيار علنًا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".