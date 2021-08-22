"أمانة الطائف" تُغلق محل نحاسيات يبيع مادة الشمة الممنوعة

خلال جولات الرقابة الدورية على الأنشطة التجارية شمال المحافظة

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعن طريق بلدية السيل الصغير الفرعية- مرفقًا تجاريًا "محل نحاسيات" مخالفًا يبيع مواد مجهولة المصدر ومُخالفة من بينها مادة "الشمة الممنوعة"، وذلك خلال جولات الرقابة الدورية على الأنشطة التجارية بشمال المحافظة.

ويُنتظر اتخاذ الإجراء اللازم حيال المحل المُخالف وفق النظام المعمول به.

يُشار إلى أن أمانة الطائف كانت وما زالت تواصل جولاتها ورقابتها على مثل هذه المحال التي تروج لهذه المادة الممنوعة من أجل القضاء عليها ومحاسبة من يقوم ببيعها.