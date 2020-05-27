سلطنة عمان.. 255 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 8373

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل (255) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ منها (166) حالة لعمانيين، و(89) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (8373) حالة، وعدد الوفيات ثمانٍ وثلاثون (38)، وأكدت الوزارة أن (2177) حالة قد تماثلت للشفاء.
ووفق وكالة الأنباء العمانية، أهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة: عدد الوفيات 38 والمتعافون بلغوا 2177 حالة
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل (255) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ منها (166) حالة لعمانيين، و(89) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (8373) حالة، وعدد الوفيات ثمانٍ وثلاثون (38)، وأكدت الوزارة أن (2177) حالة قد تماثلت للشفاء.
ووفق وكالة الأنباء العمانية، أهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.