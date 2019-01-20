"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على الشرقية ونجران والمدينة وحائل والجوف تمتد إلى الرياض

سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، نجران، المدينة المنوّرة، حائل، والجوف، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ يمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.. في حين تكون السماء غائمةً إلى غائمة جزئياً على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.