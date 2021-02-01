5 أيام ويحل "السم".. "الزعاق": نعيش أواخر الشبط والربيع يبدأ بـ "العقارب"

قال: نجوم مدتها 39 يوماً مقسمة على ثلاثة أقسام لكل منها 13 يوماً

قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، الدكتور خالد الزعاق، إننا نعيش في أواخر الشبط، وإن يوم السبت (6 فبراير - 24 جمادى الآخرة) أول نجوم العقارب المسماة السم، والعقارب بداية موسم الربيع الفعلي.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "مدتها 39 يوماً مقسمة على ثلاثة نجوم، وكل نجم 13 يوماً، 1- السم، 2- الدم، 3- الدسم".

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01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442 11:56 AM

قال: نجوم مدتها 39 يوماً مقسمة على ثلاثة أقسام لكل منها 13 يوماً

5 أيام ويحل "السم".. "الزعاق": نعيش أواخر الشبط والربيع يبدأ بـ "العقارب"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، الدكتور خالد الزعاق، إننا نعيش في أواخر الشبط، وإن يوم السبت (6 فبراير - 24 جمادى الآخرة) أول نجوم العقارب المسماة السم، والعقارب بداية موسم الربيع الفعلي.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "مدتها 39 يوماً مقسمة على ثلاثة نجوم، وكل نجم 13 يوماً، 1- السم، 2- الدم، 3- الدسم".

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