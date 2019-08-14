شاهد.. حرس حدود مكة يُحبط تهريب نصف طن حشيش عبر مركبين بالبحر

في موسم الحج وعبر محاولتين انتهتا بالقبض على 7 أشخاص من الجنسية اليمنية

نجح رجال #حرس_الحدود بمنطقة مكة المكرمة، خلال موسم الحج، في إحباط محاولتين لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر على قاربين في عرض البحر.

ووفق ما أعلنه حساب المديرية العامة لحرس الحدود على "تويتر" اليوم الأربعاء؛ فقد أسفر ذلك عن القبض على (٧) سبعة أشخاص من الجنسية اليمنيةً وهم يحاولون تهريب حمولة تُقدر بحوالى (٥٠٠) خمسمائة كيلوجرام من الحشيش المخدر.