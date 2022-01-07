"العطية" يواصل صدارة الترتيب العام.. و"الراجحي" يخطف المركز الثاني من الفرنسي

بعد نهاية المرحلة السادسة لرالي داكار السعودية 2022

اختتمت اليوم الجمعة، المرحلة السادسة من منافسات رالي داكار السعودية 2022، والتي أقيمت في العاصمة الرياض، في جولةٍ دائرية بلغت مسافتها في المرحلة الخاصة لفئات السيارات والشاحنات 345كم، ومسافة 404 كم للمرحلة الخاصة لفئتَي الدراجات النارية، والدراجات ذات العجلات الأربعة "كوادز".



أما على صعيد السباقات فقد استطاع الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا سائق فريق "بي أر إكس" الحصول على صدارة ترتيب هذه المرحلة لفئة السيارات، متفوقاً على السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق "أودي" صاحب المرتبة الثانية، فيما حلّ السعودي يزيد الراجحي سائق "أوفر درايف" في المركز الثالث.



وبنهاية هذه المرحلة تمكّن القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا" من الحفاظ على صدارة الترتيب العام، بالرغم من حلوله في المرتبةِ العاشرة في هذه المرحلة، فيما تقدّم السعودي يزيد الراجحي للمركز الثاني، وتراجع الفرنسي سيباستيان لويب للمرتبة الثالثة في الترتيب.



وبعد نهاية الجولة قال ناصر العطية: "سعداء بإنهاء الأسبوع الأول من رالي داكار في صدارة الترتيب العام، وأعتقد أننا الآن في وضع جيد بعد بذل مجهود كبير هذا الأسبوع دون أي أخطاء، ولا شك أن المراحل المقبلة تحتاجُ إلى توخي الحذر، ولاسيما أنها تعدّ مفصليةً في تاريخ السباق، غداً يوم الراحة، وسنعمل فيه على تجهيز السيارة من أجل الأسبوع الأخير من الرالي".



وبالعودة إلى فئة الشاحنات فقد واصل فريق "كاماز" السيطرة على جميع مراحل هذه النسخة من الرالي، أما في هذه المرحلة فقد وصل ثلاثةٌ من سائقيه أولاً، كان الروسي أندري كارجينوف الواصلَ الأول إلى خطّ النهاية في هذه الجولة، تلاهُ زميلهُ دميتري ستونيكوف في المرتبةِ الثانية، تبعهم مواطنهما إدوارد نيقولاييف في المركزِ الثالث.



أما في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي 3، فقد أنهى الأمريكي سيث كوينتيرو سائق فريق "ريد بُل" هذه الجولة متصدراً، كما حلّت زميلتهُ الإسبانية كريستيان غوتييرز في المرتبةِ الثانية، فيما جاء التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو في المركز الثالث.



وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي 4، تمكّن السائق البولندي ماريك غوشتال من الحصول على صدارة هذه الجولة، أما السائق البرازيلي رودريغو لوبِّي دي أوليفييرا فقد حصد وصافة الترتيب في هذه الجولة، فيما حلّ الروسي سيرجي كاريكان في المركز الثالث.



وكان منظمو رالي داكار السعودية 2022 قد أعلنوا توقف مُنافسات فئتي الدرّاجات النارية والدراجات رُباعية العجلات "الكوادز" في هذه المرحلة عند المنطقة المُحايدة الأولى "بعد 101 كم من المرحلة الخاصة السادسة"؛ نظراً لتدهور حالة المسارات، بسبب مرور فئات السيارات والمركبات الصحراوية الخفيفة والشاحنات عليها في المرحلة السابقة، في ظل سقوط أمطار غزيرة في الفترة الماضية؛ ما أدى إلى جعل المسار غير قابل للاستخدام بالنسبةِ للدراجات.



وبناء على قرار الإيقاف نال درّاج فريق غازغاز الأسترالي دانيال ساندرز صدارة المرحلة السادسة لفئة الدراجات النارية عند لحظة توقف المنافسات، متقدماً بفارق دقيقتين و26 ثانية أمام زميله في الفريق الإنجليزي سام ساندرلاند، فيما جاء درّاج فريق ريد "بُل كي تي إم" ماتياس والكنر في المركز الثالث بفارق دقيقتين و36 ثانية، أما في فئة الدراجات رباعية العجلات "الكوادز"، ففاز درّاج فريق "شير ماري" الروسي ألكسندر ماكسيموف بصدارة المرحلة متقدماً بفارق 9 ثواني فقط على الدرّاج الفِرنسي أليكساندر جيرود الذي حل في المركز الثاني، وجاء الدرّاج الفرنسي سيباستيان سعدي في المركز الثالث.



الجدير بالذكر أن يوم غدٍ السبت سيكون راحةً للمشاركين لترتيب أوراقهم، قبل الدخول في منافسات المرحلة السابعة التي ستنطلقُ يومَ الأحد المقبل، من الرياض بالاتجاه نحو الدوادمي، ولمسافة إجماليةٍ تبلغ 700كم، منها 401 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.