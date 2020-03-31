مستشفى عائم تابع للبحرية الأمريكية يضم 1000 سرير يصل إلى نيويورك

وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 3000.. و160 ألف إصابة

رحّبت مدينة نيويورك بوصول مستشفى عائم تابع للبحرية الأمريكية يضم 1000 سرير، يوم الاثنين، كبارقة أمل في معركة المدينة المستميتة مع وباء كورونا؛ في الوقت الذي تجاوز فيه عدد وفيات الجائحة في البلاد 3000.

وتجمّع الناس على جانبيْ نهر هدسون في نيويورك ونيوجيرسي لاستقبال السفينة (كومفرت)، وهي ناقلة نفط مُعَدّلة مطلية باللون الأبيض عليها صلبان حمراء ضخمة، لدى مرورها بتمثال الحرية برفقة سفن دعم وطائرات هليكوبتر.

وقالت البحرية الأمريكية: إن السفينة (كومفرت) ستعالج مرضى آخرين غير المصابين بفيروس كورونا؛ بمن فيهم مَن يحتاجون إلى جراحات أو رعاية طبية.

وقال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك الذي كان بين كبار الشخصيات التي تجمّعت لاستقبال المستشفى العائم: "إنها أجواء حرب، وعلينا أن نتكاتف جميعًا". وينوء كاهل مستشفيات المدينة بمرضى فيروس كورونا.

وشهدت الولايات المتحدة يوم الاثنين، أكبر عدد يومي من الوفيات بسبب الفيروس؛ إذ تجاوز 500 حالة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3001، فضلًا عن أكثر من 160 ألف إصابة مسجلة.

والولايات المتحدة بها أكبر عدد من الإصابات المؤكدة في العالم في بلد واحد؛ وهو عدد من المرجّح أن يرتفع مع زيادة الفحوص.