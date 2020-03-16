"العدل" تتيح إصدار جميع الوكالات إلكترونياً

أعلنت وزارة العدل عن إتاحة إصدار الوكالات بجميع أنواعها عن بُعد من خلال بوابة ناجز najiz.sa وذلك للمستفيدين الذين أصدروا وكالات في السابق.

وأوضحت أنه سيتم إتاحة منح الوكالات من خلال الاتصال بمركز التواصل الموحد 1950، وذلك للمستفيدين الذين لم يصدروا أي وكالة في السابق.