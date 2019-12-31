"الصندوق الصناعي" يوسّع نطاق تمويل قطاع التعدين

لزيادة مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي والفرص الوظيفية

تأكيدًا لدور صندوق التنمية الصناعية السعودي كممكن مالي رئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، أعلن الصندوق الصناعي عن التوسع في نطاق تمويل قطاع التعدين الذي يُعد أحد القطاعات الرئيسية التي يمولها الصندوق، إلى جانب قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.

وتهدف سياسة دعم قطاع التعدين للصندوق الصناعي إلى تنمية القطاع، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة الفرص الوظيفية، والمساهمة في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة؛ حيث يُعد قطاع التعدين أحد أهم الركائز الاستثمارية المستهدفة في رؤية 2030؛ لما تتميز به المملكة من ثروات معدنية وموقع جغرافي بين القارات الثلاث.

ولدعم قطاع التعدين يُسهم الصندوق في تمويل مشاريع التعدين لجميع أنواع المعادن بنسبة تمويل تصل إلى 75% من تكاليف المشروع المؤهلة للتمويل؛ حيث تم توسعة نطاق التمويل ليشمل المرحلة النهائية من عملية الاستكشاف التي تتضمن أعمال الحفر وتجهيز المناجم (Delineation)، بالإضافة إلى دعم شركات الخدمات المساندة التي تُسهم في رفع القيمة المضافة واستدامة القطاع في المملكة.