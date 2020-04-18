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قال: نتيجة لإمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس المقبل

الفلك الدولي يتوقّع: الجمعة بداية رمضان في السعودية ومعظم الدول الإسلامية

توقّع مركز الفلك الدولي أن يكون يوم الجمعة 24 أبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية؛ ومنها السعودية، وذلك نتيجة إمكانية رؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس المقبل.



وأوضح المركز في بيان له، أن شهر شعبان قد بدأ يوم الخميس 26 مارس 2020 في معظم الدول الإسلامية، فعليه ستتحرّى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الخميس 29 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل 2020م، ومن هذه الدول إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وباكستان وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا. في حين أن هناك دولًا قليلة بدأت شهر شعبان يوم الأربعاء 25 مارس؛ وعليه ستتحرى هذه الدول هلال شهر رمضان يوم الأربعاء 22 أبريل، ومنها العراق ومصر وتركيا وتونس.



وكشف أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأربعاء، وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الجمعة 24 أبريل بمشيئة الله.



وأشار إلى أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم الخميس، فإن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا. ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكتين. كما أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة.



وقال المركز: «هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس، فيتوقع أن يكون يوم الجمعة 24 إبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية»، مشيراً إلى أن الدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط، أو الدول الواقعة في وسط وشرق العالم الإسلامي التي لن تتمكن يوم الخميس من رؤية الهلال حتى باستخدام التلسكوب؛ فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم السبت 25 أبريل.



وتوقّع المركز أن يكون وضع الهلال يوم الخميس 23 أبريل في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:



- جاكرتا: يغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و10 دقائق.



- أبو ظبي: يغيب القمر بعد 20 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و43 دقيقة.



- مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و31 دقيقة.



- عمّان: يغيب القمر بعد 22 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و47 دقيقة.



- القاهرة: يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و57 دقيقة.



- الرباط: يغيب القمر بعد 28 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و53 دقيقة.



- الخرطوم: يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و52 دقيقة.