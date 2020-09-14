هنا تتراجع "الممطرة".. هكذا توقّع "الحصيني" "طقس اليوم والليلة"

رياح متوسطة القوة على أجزاءٍ من الساحل الغربي وبين حائل والقصيم

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الإثنين وليلة الثلاثاء، تراجع الحالة الممطرة نواحي الباحة وعسير وجازان واليمن؛ حيث متوقع أمطار على أجزاءٍ منها وهي متفاوتة من خفيفة لمتوسطة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح متوسطة القوة على أجزاءٍ من الساحل الغربي وبين حائل والقصيم ووسط الشرقية وجنوبها وغرب الحفر وعلى الإمارات".

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 08:42 AM

رياح متوسطة القوة على أجزاءٍ من الساحل الغربي وبين حائل والقصيم

هنا تتراجع "الممطرة".. هكذا توقّع "الحصيني" "طقس اليوم والليلة"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الإثنين وليلة الثلاثاء، تراجع الحالة الممطرة نواحي الباحة وعسير وجازان واليمن؛ حيث متوقع أمطار على أجزاءٍ منها وهي متفاوتة من خفيفة لمتوسطة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح متوسطة القوة على أجزاءٍ من الساحل الغربي وبين حائل والقصيم ووسط الشرقية وجنوبها وغرب الحفر وعلى الإمارات".

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