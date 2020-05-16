"الداخلية": أي خروج وقت منع التجول مخالفة تستوجب العقوبة

المشي ضمن أعداد يعتبر مخالفتين لـ"منع التجول" و"عدم التجمعات"

أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن أي خروج في أوقات المنع هو مخالفة لمنع التجول سواء المشي أو خلافه.

وقال "الشلهوب"، خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات كورونا: هذه المخالفة ستوجب تطبيق العقوبات.

وأضاف: بعض مخالفات المنع قد تسجل مخالفتين؛ فمثلاً لو وصل عدد الأشخاص الذين يمارسون المشي إلى خمسة أشخاص، فإنهم يعتبرون مخالفين لنظام منع التجمعات، وكذلك لقرار منع التجول، وبذلك تسجل ضدهم مخالفتان.