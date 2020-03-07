عائد من إيران .. قطر تعلن إصابة جديدة بـ "كورونا" والعدد يرتفع لـ 12

وزارة الصحة: نُقل إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس "كورونا"، لأحد المواطنين القطريين العائدين من إيران.

وقالت "الصحة" القطرية إن "المواطن القطري خضع للحجر الصحي فور وصوله للبلاد"، مشيرة إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس في البلاد وصل إلى اثنتي عشرة حالة حتى الآن، وذلك حسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" عن صحيفة "الشرق" القطرية.

وأضافت الوزارة أنه "تمّ إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة"، مؤكّدة أن "المريض لم يخالط أفراد المجتمع منذ وصوله، ولا تزال مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر منخفضة".

وأعلن مكتب الاتصال الحكومي القطري، أمس الجمعة، تعليق الخروج والدخول إلى البلاد باستخدام البطاقة الشخصية للقطريين ومواطني مجلس التعاون، مؤكداً أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد، مساء أمس الجمعة، أكثر من 100 ألف حالة عالمياً.

وانتشر المرض الناجم عن الفيروس في 85 دولة ومنطقة؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف، وفقاً للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية.

ووصل عدد المصابين بـ"كورونا" عبر العالم إلى مئة ألف و379 حالة، وعدد الوفيات 3408، جلّها في الصين. وتأتي كوريا الجنوبية وإيطاليا في المرتبتين الثانية والثالثة، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية.