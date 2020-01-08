زلزال على مرمى حجر من مفاعل نووي إيراني

ضرب "بوشهر" في الصباح

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تسجيل هزتين أرضيتين، جنوب غربي إيران، صباح اليوم الأربعاء، بحسب ما أوردت "سبوتنيك".

وأفادت الهيئة بأن الهزتين ضربتا محافظة بوشهر الإيرانية.

وأضافت أن قوة الهزة الأولى بلغت 4.9 درجات بمقياس ريختر، على بعد 10 كيلومترات من مدينة بورازجان، بينما بلغت قوة الهزة الثانية 4.5 درجة بمقياس ريختر، على بعد 17 كيلومتراً من مدينة بورازجان.

وتقع محطة بوشهر النووية على بعد 17 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من مدينة بوشهر، وفقاً لـ"ويكيبيديا"، وهي ليست بعيدة عن مركز الهزتين.