اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة حوثية أطلقتها الميليشيات تجاه خميس مشيط

التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

وأكّد استمرار الميليشيا الحوثية العدائية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 12:05 PM

التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية

اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة حوثية أطلقتها الميليشيات تجاه خميس مشيط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

وأكّد استمرار الميليشيا الحوثية العدائية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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