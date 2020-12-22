بحضور السعودية.. وزراء السياحة العرب في ضيافة المنامة "افتراضيًّا"

لبحث تداعيات "كورونا"

استضافت المنامة اليوم عبر الاتصال المرئي، أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته السابعة والعشرين، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض نائب الرئيس التنفيذي رئيس الدورة 23 للمجلس الوزاري العربي للسياحة "زايد بن راشد الزياني"، وبحضور وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، وأعضاء المجلس التنفيذي.

وثمن "الزياني" خلال الكلمة التي ألقاها في بداية الاجتماع الجهود الكبيرة والدور الرائد الذي ينهض به المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة في دعم وتمكين السياحة العربية وتعزيز دورها على مختلف المجالات، وذلك من خلال مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع السياحي العربي والتعريف بالجهود المتميزة التي قامت بها الدول العربية، والحفاظ على المكتسبات وضمان استمرارية نمو وتطور هذا القطاع الذي يُعد جزءًا محوريًا من إستراتيجية المجلس، وتنويع الاقتصاد وجميع القطاعات الحيوية للدول العربية.

وأشاد الوزير الزياني بالجهود التي بذلها المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة تحت رئاسة وزير السياحة رئيس الدورة 22 للمجلس الوزاري العربي للسياحة رئيس المكتب التنفيذي أحمد بن عقيل الخطيب، وكذلك جهود الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة، السفير كمال حسن علي، والمساعي التي بذلها المجلس الوزاري العربي للسياحة خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) من أجل تجاوز التحديات الحالية والنهوض بالقطاع السياحي العربي.

كما توجه "الزياني" بالشكر لرئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد الفهيد، ولأعضاء فريقه على الجهود التي بذلتها المنظّمة العربية للسياحة خلال جائحة كورونا (كوفيد-19).

واستعرض الاجتماع بنود مشروع جدول الأعمال وفتح باب النقاش للبند المعروض، وعرض مشروع توصية لعرضها والموافقة عليها في اجتماع الدورة 23 للمجلس الوزاري العربي للسياحة في مدينة المنامة بمملكة البحرين يوم غد الأربعاء.