"الصحة العالمية": وصول عدد الإصابات بـ"كورونا" حول العالم 75.000 حالة

واصلت عمليات الدعم اللوجستي وتقييم احتياجات الدول الأعضاء

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" داخل الصين بلغ 74279 حالة، من بينها 2006 حالات وفاة، وخارج الصين 912 حالة إصابة في 25 دولة، و3 وفيات، مشيرة إلى أن 80% من المصابين يعانون من مرض طفيف وسوف يتعافون.



وقالت: إن نسبة الوفيات بين المصابين 2%، مؤكدة مواصلتها في عمليات الدعم اللوجستي وتقييم احتياجات الدول الأعضاء من معدات الحماية الشخصية، وقد أرسلت شحنات من الاختبارات االمعملية إلى 56 دولة في 14 فبراير، و34 دولة وثلاثة مكاتب إقليمية في 17 فبراير الجاري.



وأشارت إلى أن عمال الرعاية الصحية يقفون في خط المواجهة للاستجابة لفيروس كورونا، وأن المنظمة طورت إرشادات للدول حول حقوقهم ودورهم ومسؤولياتهم وسلامتهم المهنية.