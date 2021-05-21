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فُقد منذ 40 يوماً في ظروف غامضة

العثور على "مفقود جدة" بصحة جيدة

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عثر أمس الأول أحد المواطنين على الشاب "تركي عطية الزهراني"، وهو بصحة جيدة، بعد فَقْده منذ أكثر من 40 يوماً في شهر شعبان الماضي وفي ظروف غامضة، بعد خروجه من منزله بحي الروابي جنوب جدة، وسط قلق ذويه بشأن مصيره.



وبين والد المفقود لـ"سبق" أنه -بحمد الله تعالى- عثر على ابنه وهو بصحة جيدة حينما شاهده أحد أهالي الحي بجدة الذي يسكن فيه، بالقرب من الكورنيش، مقدماً شكره لجميع مَن شارك في البحث عن ابنه ، ومثمناً دور "سبق" في النشر والاهتمام، مقدماً شكره للجهات المعنية على جهودهم واهتمامهم.