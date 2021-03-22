الحزم يتمسك بالصدارة.. والفيحاء يسقط أحد بالخمسة

في ختام الجولة 27 من دوري الأولى

حافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، مع ختام الجولة 27، اليوم الاثنين.

حيث تعادل الكوكب مع ضيفه الحزم , متصدر الترتيب , بهدف لمثله.

ونجح الطائي في الوصول إلى النقطة 46 بعد فوزه اليوم على ضيفه النهضة 3-1, فيما تعادل الدرعية مع نجران بدون أهداف, ونجح العدالة في الخروج بنقطة في اللحظات الأخيرة من مباراته مع ضيفه الجيل.

نتائج مباريات الجولة 27

الفيحاء 5 - أحد 2

البكيرية 0 - الجبلين 2

عرعر1 - جدة 1

الخليج 1 - الشعلة 3

الثقبة 0 - الساحل 1

النجوم 0 - هجر1

الكوكب 1 - الحزم1

الدرعية 0 - نجران 0

الطائي 3 - النهضة 1

العدالة 1 - الجيل1