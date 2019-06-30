"الجوازات" تبدأ إصدار التصاريح الإلكترونية لدخول المقيمين مكة في موسم الحج

بتسجيل الدخول عبر منصة "مقيم" وتعبئة المعلومات ورفع الوثائق المطلوبة

بدأت المديرية العامة للجوازات في استقبال طلبات إصدار التصاريح الإلكترونية لدخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، من خلال تسجيل الدخول عبر منصة " مقيم " الإلكترونية عبر الرابط:https://portal.elm.sa، وتعبئة المعلومات ورفع الوثائق المطلوبة، للحصول على التصريح وطباعته دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.



وتفصيلاً، يأتي ذلك تنفيذاً لمهام المديرية العامة للجوازات بالمرحلة الأولى من خطة أمن الحج المعتمدة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والمتضمنة الشروع في تطبيق أنظمة الحج التي تقضي حصول المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج على تصريح بذلك قبل التوجه إلى مكة المكرمة، ومنع المقيمين الذين لا يحملون وثائق هوية مقيم مصدرها العاصمة المقدسة ولا يتوفر لديهم تصاريح عمل فيها من الدخول إليها، ابتداءً من صباح يوم الجمعة 25 شوال 1440 هـ، وإعادتهم إلى حيث أتوا.



وأوضحت المديرية أن خدمات التصاريح الإلكترونية لدخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة خلال موسم الحج تشمل المقيمين من العمالة المنزلية بالعاصمة المقدسة الذين لا يتوفر لديهم وثائق هوية مقيم تحدد مصدر الحصول عليها حيث يمكن حصولهم على التصاريح الإلكترونية عبر منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، والمقيمين العاملين لدى الشركات والمؤسسات المسجلة بالعاصمة المقدسة ولا يتوفر لديهم وثائق هوية مقيم تحدد مصدر الحصول عليها، والمقيمين العاملين بالمنشآت التجارية والحكومية التي لديها عقود عمل داخل العاصمة المقدسة خلال فترة الحج، والمقيمين المتعاقدين مع المنشآت التجارية عن طريق نظام أجير ولديها عقود عمل داخل العاصمة المقدسة خلال فترة الحج.