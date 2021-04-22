"روماتيزم" تدشن فرعها الأول لخدمة المرضى بالمنطقة الشرقية

عُمير : الجمعية تسعى لافتتاح "5" فروع أخرى بمناطق المملكة

افتتحت الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم "روماتيزم" فرعها الأول بالمنطقة الشرقية بمدينة الدمام بموافقة وزارة الموارد البشريّة والتنميّة الاجتماعيّة ،وتستهدف تقديم الخدمات لمرضى الروماتيزم في المنطقة.

حيث قامت الدكتورة سعاد الأحمدي استشاري أمراض الروماتيزم عضو مجلس الإدارة بتدشين الفرع التي تبرعت به وهو أحد أوقاف والدها الشيخ صلاح بن صالح الأحمدي، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد بن أحمد حمزة عُمير.

‏فيما شدد الدكتور محمد عُمير على سعي الجمعية الدؤوب افتتاح "5" فروع أخرى في مناطق المملكة ذات الكثافة العالية وذلك تحقيقًا للأهداف المرجوة لتقديم الخدمات لمرضى الروماتيزم في أماكنهم للاستفادة من مشروعاتها ومبادراتها وانطلاقًا من رسالتها الهادفة لتحقيق أعلى مستويات الدعم النفسي والاجتماعي والمعنوي للمرضى والوصول لمستفيدي الجمعية وذويهم وكل فئات المجتمع إلى الوعي التام بأمراض الروماتيزم وفتح المزيد من آفاق التعاون وتفعيل الشراكات الإستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق رؤية الجمعية، مضيفًا أن ذلك يأتي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ومن ثم ما تتلقاه الجمعية من الدعم المستمر من جهتي الإشراف بوزارتي الموارد البشرية والتنميّة الاجتماعية والصحة.

كما كرّم الدكتور محمد عُمير الدكتورة سناء بنت محمد المانع استشاري الأمراض الباطنة والروماتيزمية على دعمها المالي بمبلغ 300 ألف ريال لتشغيل فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية، معربًا عن شكره لأوقاف الشيخ صلاح بن صالح الأحمدي ممثلة في الدكتورة سعاد الأحمدي وسعادة كل من المستشار القانوني طلال الأحمدي وعمر وعيسى الأحمدي.